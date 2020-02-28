«Эспаньол» одержал победу над «Вулверхэмптоном» (3:2) в матче 1/16 финала Лиги Европы.
Смотрите видео голов и обзор матча:
Лучшие моменты матча Эспаньол - Вулверхэмптон
|90'
|ГОЛ ! Мяч забил Джонатан Кальери (Эспаньол).
|80'
|ГОЛ ! Мяч забил Мэтт Доэрти (Вулверхэмптон).
|57'
|ГОЛ ! С пенальти забил Джонатан Кальери (Эспаньол).
|22'
|ГОЛ ! Мяч забил Адама Траоре (Вулверхэмптон).
|16'
|ГОЛ ! Мяч забил Джонатан Кальери (Эспаньол).
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Источник — Футбол 1/2/3
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