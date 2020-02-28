Днепр-1 - Динамо: Супряга и Цыганков - в заявке на матч

Сегодня в 19:00 начнется матч УПЛ «Днепр-1» - «Динамо».
В заявке хозяев отметим появление арендованного у киевлян Владислава Супрягу, которому разрешили сыграть в этом матче. У «Динамо» возвращается в заявку хавбек Виктор Цыганков.
Днепр-1: Юрчук, Адамюк, Лопыренок, Логинов, Полевой, Кравченко, Ди Франко, Когут, Назаренко, Чичиков, Хобленко
В запасе: Клищук, Гуйе, Шаповал, Вакулко, Тейлор, Батагов, Супряга
Динамо: Бущан, Кендзера, Попов, Шабанов, Миколенко, Буяльский, Шепелев, Сидорчук, Караваев, Вербич, Русин
В запасе: Бойко, Кадири, Цыганков, Де Пена, Шапаренко, Дуэлунд, Соль
Источник — Sport.ua
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