Днепр-1 - Динамо: Супряга и Цыганков - в заявке на матч

Тренеры определились с составами на матч УПЛ

  • 28.02.2020 18:02
  • 806 просмотров
  • 1 комментарий
Днепр-1 - Динамо: Супряга и Цыганков - в заявке на матч
© fcdynamo.kiev.ua

Сегодня в 19:00 начнется матч УПЛ «Днепр-1» - «Динамо».

В заявке хозяев отметим появление арендованного у киевлян Владислава Супрягу, которому разрешили сыграть в этом матче. У «Динамо» возвращается в заявку хавбек Виктор Цыганков.

Днепр-1: Юрчук, Адамюк, Лопыренок, Логинов, Полевой, Кравченко, Ди Франко, Когут, Назаренко, Чичиков, Хобленко

В запасе: Клищук, Гуйе, Шаповал, Вакулко, Тейлор, Батагов, Супряга

Динамо: Бущан, Кендзера, Попов, Шабанов, Миколенко, Буяльский, Шепелев, Сидорчук, Караваев, Вербич, Русин

В запасе: Бойко, Кадири, Цыганков, Де Пена, Шапаренко, Дуэлунд, Соль

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Источник — Sport.ua

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Комментарии
    ihor7003
    online
      ihor7003, 28.02.2020 18:05
    0
    Дуэлунд в запасе? Вот Лесик гонит
    Ссылка
    ihor7003
    online
      ihor7003, 28.02.2020 18:05
    0
    Дуэлунд в запасе? Вот Лесик гонит
    Ссылка
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