Швейцария приостановила футбольный чемпионат. ЧМ по хоккею - под вопросом

Из-за распространения коронавируса власти Швейцарии постановили отменить все массовые мероприятия, на которых собираются 1000 и больше людей.

Постановление действует пока до 15-го марта.

Руководство чемпионата Швейцарии уже перенесло на неопределенный срок все ближайшие матчи.

Под вопросом могут оказаться и другие спортивные события. Ближайшее крупное соревнование в Швейцарии пройдет в мае, когда страна должна принять чемпионат мира по хоккею.

Ранее из-за эпидемии заговорили о возможной отмене Евро-2020 и Олимпиады.