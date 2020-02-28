Швейцария приостановила футбольный чемпионат. ЧМ по хоккею - под вопросом

Все из-за коронавируса

  • 28.02.2020 17:07
  • 2199 просмотров
  • 2 комментария
Швейцария приостановила футбольный чемпионат. ЧМ по хоккею - под вопросом
© sfl.ch

Из-за распространения коронавируса власти Швейцарии постановили отменить все массовые мероприятия, на которых собираются 1000 и больше людей.

Постановление действует пока до 15-го марта.

Руководство чемпионата Швейцарии уже перенесло на неопределенный срок все ближайшие матчи.

Под вопросом могут оказаться и другие спортивные события. Ближайшее крупное соревнование в Швейцарии пройдет в мае, когда страна должна принять чемпионат мира по хоккею.

Ранее из-за эпидемии заговорили о возможной отмене Евро-2020 и Олимпиады.

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Источник — Reuters

(4 голоса)

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Комментарии
    ass36
      ass36, 28.02.2020 17:58
    +1
    Искусствено созданая паника, массы настолько тупые что им не когда следить за проблемами капиталиста.
    Ссылка
    Al Zolo
    online
    Al Zolo, 28.02.2020 17:17
    +1
    похоже на панику-такого я никогда не видел..... во многих странах отменяют массовые мероприятия
    Ссылка
    ass36
      ass36, 28.02.2020 17:58
    +1
    Искусствено созданая паника, массы настолько тупые что им не когда следить за проблемами капиталиста.
    Ссылка
    Al Zolo
    online
    Al Zolo, 28.02.2020 17:17
    +1
    похоже на панику-такого я никогда не видел..... во многих странах отменяют массовые мероприятия
    Ссылка
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