Швейцария приостановила футбольный чемпионат. ЧМ по хоккею - под вопросом

Из-за распространения коронавируса власти Швейцарии постановили отменить все массовые мероприятия, на которых собираются 1000 и больше людей.
Постановление действует пока до 15-го марта.
Руководство чемпионата Швейцарии уже перенесло на неопределенный срок все ближайшие матчи.
Под вопросом могут оказаться и другие спортивные события. Ближайшее крупное соревнование в Швейцарии пройдет в мае, когда страна должна принять чемпионат мира по хоккею.
Ранее из-за эпидемии заговорили о возможной отмене Евро-2020 и Олимпиады.
Источник — Reuters
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.