Василий КАРДАШ: «Ворскле важнее обыграть прямых конкурентов, чем Шахтер»

Бывший футболист сборной Украины Василий Кардаш высказался о предстоящем матче чемпионата Украины между «Ворсклой» и «Шахтером».

««Горнякам» предстоит пройти сложный путь. Один только перелет из Лиссабона в Киев чего стоит — это почти пять часов в воздухе. Да и поединок с «Бенфикой», как и ожидалось, получился выматывающим. Но у «Шахтера» длинная скамейка запасных. В Полтаве, уверен, Каштру вновь прибегнет к ротации.

Сможет ли «Ворскла» снова показать зубы, как в матче с «Динамо»? Сложно сказать… Команда Максимова своей игрой в 19-м туре понравилась и болельщикам, и специалистам. Однако мне кажется, что полтавчанам важнее обыграть своих прямых конкурентов, взять очки там, где это реально. Так вышло, что календарь после зимнего перерыва определил «Ворскле» в соперники двух грандов подряд. Разживутся полтавчане очками — хорошо, а если нет, то не страшно», - сказал Кардаш.

Игра «Ворскла» - «Шахтер» состоится 1 марта в Полтаве. Начало в 17:00.