«Копенгаген» одержал выездную победу над «Селтиком» в рамках 1/16 финала Лиги Европы. Матч завершился со счетом 3:1 в пользу датчан.
Смотрите видео голов и обзор матча:
Лучшие моменты матча Селтик Глазго - Копенгаген
|88'
|ГОЛ ! Мяч забил Дам Н'Дой (Копенгаген).
|85'
|ГОЛ ! Мяч забил Пеп Бьель (Копенгаген).
|83'
|ГОЛ ! С пенальти забил Одсонн Эдуар (Селтик Глазго).
|51'
|ГОЛ ! Мяч забил Майкл Сантос (Копенгаген).
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Источник — Футбол 1/2/3
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