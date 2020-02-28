ВИДЕО. Супергол и суперпромах Обамеянга в матче Лиги Европы

«Арсенал» по итогам противостояния с «Олимпиакосом» покинул Лигу Европы, а в четверг форварду лондонцев Пьеру-Эмерику Обамеянгу сперва удался отменный гол, а затем он из выгоднейшего положения упустил шанс забить.

В дополнительное время игрок красиво сравнял счет, но соперник снова вышел вперед. У Обамеянга на 123-й минуте был шанс вывести команду вперед, но он не попал в ворота.