ВИДЕО. Супергол и суперпромах Обамеянга в матче Лиги Европы

«Арсенал» по итогам противостояния с «Олимпиакосом» покинул Лигу Европы, а в четверг форварду лондонцев Пьеру-Эмерику Обамеянгу сперва удался отменный гол, а затем он из выгоднейшего положения упустил шанс забить.
В дополнительное время игрок красиво сравнял счет, но соперник снова вышел вперед. У Обамеянга на 123-й минуте был шанс вывести команду вперед, но он не попал в ворота.
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Источник — Sport.ua
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