Мирон МАРКЕВИЧ: «С такой атакой Шахтер мог быть в 1/4 финала ЛЧ»

А вот с обороной у команды проблемы

  • 28.02.2020 14:54
  • 1364 просмотра
  • 1 комментарий
Мирон МАРКЕВИЧ: «С такой атакой Шахтер мог быть в 1/4 финала ЛЧ»
© twitter.com/FCShakhtar

Украинский специалист Мирон Маркевич считает, что «Шахтеру» для более успешных выступлений в Лиге чемпионов нужно усилить оборону.

В матче с «Бенфикой» команда сыграла 3:3, допустив ряд ошибок в обороне.

«Уже не первая такая игра. Проблема тянется несколько лет. С такой атакой «Шахтер», наверное, мог бы дойти минимум до четвертьфинала Лиги чемпионов, но вот защита...Я неоднократно говорил и продолжаю говорить: это хорошо, что они покупают футболистов в середину поля, но пора позаботиться об укреплении обороны. Ее проблемы уже видно невооруженным глазом, для этого не нужно быть специалистом».

«Можно замахнуться и на большее, потому что в атаке команда играет очень ярко. Я вчера смотрел обзор всех матчей Лиги Европы, поэтому скажу, что «Шахтер» в атаке выглядит интересно. Единственная проблема - командная игра в обороне», - считает Маркевич.

Следующим соперником команды Луиша Каштру в Лиге Европы будет «Вольфсбург».

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Источник — Футбол 24

(2 голоса)

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Комментарии
    Дрон Дрон
      Дрон Дрон, 28.02.2020 14:59
    +1
    Добре що в Бенфіці не кращий був
    Ссылка
    Дрон Дрон
      Дрон Дрон, 28.02.2020 14:59
    +1
    Добре що в Бенфіці не кращий був
    Ссылка
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