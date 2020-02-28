Мирон МАРКЕВИЧ: «С такой атакой Шахтер мог быть в 1/4 финала ЛЧ»

Украинский специалист Мирон Маркевич считает, что «Шахтеру» для более успешных выступлений в Лиге чемпионов нужно усилить оборону.

В матче с «Бенфикой» команда сыграла 3:3, допустив ряд ошибок в обороне.

«Уже не первая такая игра. Проблема тянется несколько лет. С такой атакой «Шахтер», наверное, мог бы дойти минимум до четвертьфинала Лиги чемпионов, но вот защита...Я неоднократно говорил и продолжаю говорить: это хорошо, что они покупают футболистов в середину поля, но пора позаботиться об укреплении обороны. Ее проблемы уже видно невооруженным глазом, для этого не нужно быть специалистом».

«Можно замахнуться и на большее, потому что в атаке команда играет очень ярко. Я вчера смотрел обзор всех матчей Лиги Европы, поэтому скажу, что «Шахтер» в атаке выглядит интересно. Единственная проблема - командная игра в обороне», - считает Маркевич.

Следующим соперником команды Луиша Каштру в Лиге Европы будет «Вольфсбург».