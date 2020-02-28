Александр ФИЛИППОВ: «Хочу играть за сборную Украины. Но решать тренеру»

27-летний форвард «Десны» Александр Филиппов в нынешнем сезоне УПЛ забил 9 голов и сражается за звание лучшего бомбардира чемпионата Украины.
Игрок еще надеется получить вызов в сборную Украины.
«В 27 лет всё может только начинаться. Всему свое время. Кто-то в 18 лет выигрывает чемпионат мира, а кто-то в 25 забивает свой первый гол. Почему нет? Я иду к этой цели. Тренерам решать, готов ли я конкурировать и быть полезным для сборной».
«Ожидания от Евро? Выходить из группы должны, а там как карта ляжет. Можем далеко зайти. Сборная очень сильная, играет привлекательно. Украина не случайно вышла на Евро с первого места», - считает Филиппов.
Не исключено, что игрока, учитывая дисквалификацию Артема Беседина, пригласят на ближайшие контрольные матчи сборной.
Источник — Журнал «Футбол»
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