Александр ФИЛИППОВ: «Хочу играть за сборную Украины. Но решать тренеру»

Форвард «Десны» проводит неплохой сезон

  • 28.02.2020 14:31
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Александр ФИЛИППОВ: «Хочу играть за сборную Украины. Но решать тренеру»
© desna.football

27-летний форвард «Десны» Александр Филиппов в нынешнем сезоне УПЛ забил 9 голов и сражается за звание лучшего бомбардира чемпионата Украины.

Игрок еще надеется получить вызов в сборную Украины.

«В 27 лет всё может только начинаться. Всему свое время. Кто-то в 18 лет выигрывает чемпионат мира, а кто-то в 25 забивает свой первый гол. Почему нет? Я иду к этой цели. Тренерам решать, готов ли я конкурировать и быть полезным для сборной».

«Ожидания от Евро? Выходить из группы должны, а там как карта ляжет. Можем далеко зайти. Сборная очень сильная, играет привлекательно. Украина не случайно вышла на Евро с первого места», - считает Филиппов.

Не исключено, что игрока, учитывая дисквалификацию Артема Беседина, пригласят на ближайшие контрольные матчи сборной.

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Источник — Журнал «Футбол»

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