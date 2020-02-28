Матч-открытие Евро-2020 не будут переносить из Рима

В последние дни Италия стала эпицентром коронавируса в Европе. Несмотря на это, представитель УЕФА заявил, что матч-открытие Евро-2020 не будет перенесен из Рима:

«Евро стартует 12 июня 2020 года в Риме. УЕФА контактирует с международными и местными властями по вопросу коронавируса и его распространения.

На данный момент нет необходимости что-либо менять в запланированном расписании. Вопрос будет находиться под постоянным контролем».