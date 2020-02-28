В субботу, 29 февраля ПСЖ в 28-м туре французской Лиги 1 дома примет «Дижон». Начало матча – в 18:30 по Киеву.
В прямом эфире матч можно будет посмотреть на телеканале «Матч ТВ Футбол 2».
После 27 туров ПСЖ лидирует в чемпионате Франции с 65 очками в активе. «Дижон» - 17-й с 27 очками.
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Источник — Sport.ua
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