Романов рассудит Динамо и Колос

Комитет арбитров УАФ назначил для работы на матче 21-го тура УПЛ «Динамо» — «Колос» судейскую бригаду во главе с Виталием Романовым.

40-летний арбитр из Днепра с начала текущего сезона отработал на семи матчах украинского элитного дивизиона, в которых показал 40 желтых карточек (в среднем - по 5,7 за игру) и удалил с поля пятерых футболистов.

В том числе Романов трижды обслуживал встречи «Динамо»: с «Олимпиком» в 5-м туре УПЛ (1:1) и в 16-м туре (3:1 в пользу киевлян), продемонстрировав в них три красные карточки, а также с «Ворсклой» в 19-м туре (2:1 в пользу киевлян).

Кроме того, днепрянин работал на матче за Суперкубок Украины-2019 между «Динамо» и «Шахтером» (2:1), в котором показал три предупреждения.

Ассистенты арбитра – Александр Войтюк (Запорожье), Дмитрий Запороженко (Запорожье).

Четвертый арбитр – Дмитрий Кутаков (Киевская обл.).

Наблюдатель арбитража – Игорь Хлибин (Хмельницкий).

На матче будет работать система VAR (ВАА, видеоассистент арбитра):

Арбитр ВАА - Николай Балакин (Киевская обл.).

Ассистент ВАА – Семен Шлончак (Черкассы).

Наблюдатель ВАА - Владимир Петров (Харьков).

Матч «Динамо» — «Колос» состоится во вторник, 3-го марта, на НСК «Олимпийском». Начало - в 19:30.