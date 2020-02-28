Романов рассудит Динамо и Колос

Ассистентами арбитра станут Александр Войтюк и Дмитрий Запороженко

  • 28.02.2020 11:35
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Романов рассудит Динамо и Колос
© ФК Динамо Киев. Виталий Романов

Комитет арбитров УАФ назначил для работы на матче 21-го тура УПЛ «Динамо» — «Колос» судейскую бригаду во главе с Виталием Романовым.

40-летний арбитр из Днепра с начала текущего сезона отработал на семи матчах украинского элитного дивизиона, в которых показал 40 желтых карточек (в среднем - по 5,7 за игру) и удалил с поля пятерых футболистов.

В том числе Романов трижды обслуживал встречи «Динамо»: с «Олимпиком» в 5-м туре УПЛ (1:1) и в 16-м туре (3:1 в пользу киевлян), продемонстрировав в них три красные карточки, а также с «Ворсклой» в 19-м туре (2:1 в пользу киевлян).

Кроме того, днепрянин работал на матче за Суперкубок Украины-2019 между «Динамо» и «Шахтером» (2:1), в котором показал три предупреждения.

Ассистенты арбитра – Александр Войтюк (Запорожье), Дмитрий Запороженко (Запорожье).
Четвертый арбитр – Дмитрий Кутаков (Киевская обл.).
Наблюдатель арбитража – Игорь Хлибин (Хмельницкий).
На матче будет работать система VAR (ВАА, видеоассистент арбитра):
Арбитр ВАА - Николай Балакин (Киевская обл.).
Ассистент ВАА – Семен Шлончак (Черкассы).
Наблюдатель ВАА - Владимир Петров (Харьков).

Матч «Динамо» — «Колос» состоится во вторник, 3-го марта, на НСК «Олимпийском». Начало - в 19:30.

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Источник — ФК Динамо Киев

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