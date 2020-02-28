Гаэль Монфис – Новак Джокович. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В пятницу, 28 февраля, на турнире серии ATP World Tour 500 в Дубае состоятся полуфинальные матчи.

Вторую путевку в финал разыграют лидер мирового рейтинга Новак Джокович и девятая ракетка мира Гаэль Монфис.

Начало матча – не ранее 17:00 по Киеву, после встречи Эванс - Циципас.

Ранее Джокович и Монфис играли 16 раз, на счету француза нет ни одной победы.