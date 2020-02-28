Артем КРАВЕЦ: «Мечтаю поехать на Евро»

30-летний украинский форвард турецкого «Кайсериспора» Артем Кравец заявил, что мечтает поехать на Евро-2020 в составе сборной Украины.

«Не знаю, какой футболист может ответить иначе, но, конечно, есть мечта поехать на Евро. Ведь в прошлый раз у меня была травма. Есть мечта, и ради нее я стараюсь все делать. Но все будет зависеть от решения главного тренера. Я, конечно, его приму, каким бы оно ни было. Для меня в моей футбольной карьере самая глобальная цель — поехать на Евро», — отметил Кравец.

В текущем сезоне Кравец провел за «Кайсериспор» 12 матчей во всех турнирах, где забил 5 мячей.