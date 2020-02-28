Артем КРАВЕЦ: «Мечтаю поехать на Евро»

Украинский нападающий «Кайсериспора» старается сделать все для исполнения своей мечты

  • 28.02.2020 10:18
  • 493 просмотра
  • 1 комментарий
Артем КРАВЕЦ: «Мечтаю поехать на Евро»
© ФК Кайсериспор. Артем Кравец

30-летний украинский форвард турецкого «Кайсериспора» Артем Кравец заявил, что мечтает поехать на Евро-2020 в составе сборной Украины.

«Не знаю, какой футболист может ответить иначе, но, конечно, есть мечта поехать на Евро. Ведь в прошлый раз у меня была травма. Есть мечта, и ради нее я стараюсь все делать. Но все будет зависеть от решения главного тренера. Я, конечно, его приму, каким бы оно ни было. Для меня в моей футбольной карьере самая глобальная цель — поехать на Евро», — отметил Кравец.

В текущем сезоне Кравец провел за «Кайсериспор» 12 матчей во всех турнирах, где забил 5 мячей.

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Источник — #FootballHub

(1 голос)

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Комментарии
    ihor7003
    online
      ihor7003, 28.02.2020 10:29
    0
    Вместо Беседина возможно третьим и возьмут!!!!!!!
    Ссылка
    ihor7003
    online
      ihor7003, 28.02.2020 10:29
    0
    Вместо Беседина возможно третьим и возьмут!!!!!!!
    Ссылка
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