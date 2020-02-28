Роман САНЖАР: «В матче с Колосом будем думать только о победе»

Наставник «Карпат» поделился ожиданиями от очередного поединка в чемпионате Украины

  • 28.02.2020 07:50
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Роман САНЖАР: «В матче с Колосом будем думать только о победе»
© ФК Карпаты Львов. Роман Санжар

Главный тренер львовских «Карпат» Роман Санжар поделился мыслями перед матчем 20-го тура УПЛ против «Колоса».

«Если говорить о физическом состоянии, то ребята чувствуют определенную усталость из-за разницы в полях: на сборах они были более жесткими, а во Львове из-за дождей газоны тяжелые. Впрочем, мы учитываем все нюансы подготовки, считаю, что к поединку против «Колоса» команда подойдет в оптимальных кондициях.

Наш соперник сыграл хороший матч против «Александрии», одержал победу 2:1 и находится в хорошем психологическом состоянии. Но у нас свои задачи, поэтому в игре против «Колоса» будем думать исключительно о победе.

Алексей Сыч — молодой игрок, он мне понравился. Когда перед матчем с «Днепром-1» у нас возникли проблемы с центральными защитниками, тренер молодежной команды «Карпат» Любомир Вовчук порекомендовал мне этого парня. Сыч провел с нами уже несколько тренировок, и я вижу, что у него есть перспектива. На данный момент я его рассматриваю на позиции центрального защитника, но прекрасно знаю, что в своей карьере Алексей провел немало матчей, играя опорного хавбека, поэтому время покажет, где именно он будет эффективен», — считает Санжар.

Поединок 20-го тура чемпионата Украины «Колос» — «Карпаты» состоится в субботу, 29-го февраля, в 17:00 по киевскому времени.

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Источник — ФК Карпаты

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