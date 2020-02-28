Одион ИГАЛО: «Я ждал, когда забью за Манчестер Юнайтед»

30-летний нигерийский форвард «Манчестер Юнайтед» Одион Игало прокомментировал свой гол в матче с «Брюгге» (5:0) в 1/16 финала Лиги Европы.

«Я невероятно счастлив. Когда забиваешь, чувствуешь себя великолепно. Запомню этот момент на всю оставшуюся жизнь. Обещаю отдаваться без остатка и помогать команде в дальнейшем.

Ждал этого момента. Испытывал некоторое давление, но сейчас забил и открыл свой голевой счет в «Манчестер Юнайтед». Эту команду я любил с детства», — сказал Игало после матча.

Игало забил на 34-й минуте, сделав счет 2:0 в пользу своей команды.

Контракт Одиона принадлежит китайскому клубу «Шанхай Шеньхуа». В «Манчестер Юнайтед» футболист перешел 31-го января 2020-го года на правах аренды, рассчитанной до конца текущего сезона. Матч с «Брюгге» был первым для Игало в стартовом составе «МЮ».