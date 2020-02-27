Дубай. Монфис сразится против Джоковича в полуфинале

В четверг, 27 февраля, на турнире серии ATP World Tour 500 в Дубае прошли матчи 1/4 финала.
Дубай. Четвертьфинал
Дэн Эванс (Великобритания) – Андрей Рублев (Россия) – 6:2, 7:6(9)
Стефанос Циципас (Греция) – Ян-Леннард Штруфф (Германия) – 4:6, 6:4, 6:4
Новак Джокович (Сербия) – Карен Хачанов (Россия) – 6:2, 6:2
Гаэль Монфис (Франция) – Ришар Гаске (Франция) – 6:3, 6:3
Пары полуфиналов
Джокович – Монфис
Эванс – Циципас
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Источник — Sport.ua
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