ВИДЕО. Селезнев забил гол в составе Бурсаспора и начал камбэк

В матче «Бурсаспор» - «Алтай» Измир, который завершился со счетом 2:2, первый гол хозяев забил украинский форвард Евгений Селезнев. На момент гола его команда уступила 0:2.
Для Селезнева это 8-й гол в нынешнем сезоне.
«Бурсаспор» во втором по счету дивизионе идет на 4-м месте и претендует на возвращение в элиту.
ÇOK İYİ ZAMANDA GELDİ GOL.. SELEZNOV..#BURSASPOR #GOL pic.twitter.com/QWZmw67BAI— yeşil (@kodadli) February 27, 2020
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Источник — Sport.ua
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