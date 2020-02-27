ВИДЕО. Селезнев забил гол в составе Бурсаспора и начал камбэк

В матче «Бурсаспор» - «Алтай» Измир, который завершился со счетом 2:2, первый гол хозяев забил украинский форвард Евгений Селезнев. На момент гола его команда уступила 0:2.

Для Селезнева это 8-й гол в нынешнем сезоне.

«Бурсаспор» во втором по счету дивизионе идет на 4-м месте и претендует на возвращение в элиту.