Агробизнес обыграл на сборе пятую команду чемпионата Беларуси

В рамках турецкого сбора волочиский «Агробизнес», представляющий Первую лигу Украины, обыграл «Ислочь» из Беларуси.
27 февраля. Турция
«Ислочь» – «Агробизнес» – 0:2 (0:1)
Голы: Гагун 41, Семенюк 89
Отметим, что в прошлом сезоне «Ислочь» финишировала на пятом месте в Высшей лиге Беларуси.
Добавим, что «Агробизнес» занимает шестое место в турнирной таблице Первый лиги после первой части сезона.
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!
Источник — ФК Агробизнес
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.