Агробизнес обыграл на сборе пятую команду чемпионата Беларуси

Команда первой украинской лиги забила два безответных мяча

  • 27.02.2020 21:48
  • 428 просмотров
  • 1 комментарий
Агробизнес обыграл на сборе пятую команду чемпионата Беларуси
© ФК Агробизнес

В рамках турецкого сбора волочиский «Агробизнес», представляющий Первую лигу Украины, обыграл «Ислочь» из Беларуси.
 
27 февраля. Турция
 
«Ислочь» – «Агробизнес» – 0:2 (0:1)
Голы: Гагун 41, Семенюк 89
 
Отметим, что в прошлом сезоне «Ислочь» финишировала на пятом месте в Высшей лиге Беларуси.

Добавим, что «Агробизнес» занимает шестое место в турнирной таблице Первый лиги после первой части сезона.

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Источник — ФК Агробизнес

(1 голос)

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Комментарии
    Al Zolo
    online
    Al Zolo, 27.02.2020 21:53
    0
    по чесноку-эт не столько сила Агро сколько уровень чемпионата у соседей
    Ссылка
    Al Zolo
    online
    Al Zolo, 27.02.2020 21:53
    0
    по чесноку-эт не столько сила Агро сколько уровень чемпионата у соседей
    Ссылка
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