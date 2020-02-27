Агробизнес обыграл на сборе пятую команду чемпионата Беларуси

В рамках турецкого сбора волочиский «Агробизнес», представляющий Первую лигу Украины, обыграл «Ислочь» из Беларуси.



27 февраля. Турция



«Ислочь» – «Агробизнес» – 0:2 (0:1)

Голы: Гагун 41, Семенюк 89



Отметим, что в прошлом сезоне «Ислочь» финишировала на пятом месте в Высшей лиге Беларуси.

Добавим, что «Агробизнес» занимает шестое место в турнирной таблице Первый лиги после первой части сезона.