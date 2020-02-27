ВИДЕО. Безус сделал ассист в матче Лиги Европы против Ромы

В матче плей-офф Лиги Европы «Гент» - «Рома» хозяева вышли вперед благодаря голу Джонатана Дэвиса, которому ассистировал украинец Роман Безус.
В старте вышел также украинский защитник Игорь Пластун. Форвард Роман Яремчук травмирован.
«Рома» быстро сделала счет 1:1, а с передачи Мхитаряна забил Клюйверт.
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Источник — Sport.ua
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