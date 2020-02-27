Луческу назвал имя лучшего футболиста, с которым ему довелось поработать

Бывший главный тренер «Шахтера» Мирча Луческу в общении с итальянской прессой рассказал о том, кого считает сильнейшим игроком из числа тех, с которыми ему довелось поработать за время карьеры наставника.

«Мхитарян – самый сильный игрок, которого я когда-либо тренировал. Виллиан, Дуглас Коста, Фернандиньо очень сильны, но Генрих – особенный футболист. Он умный, а когда выходит на оперативное пространство, его уже невозможно остановить».

«Какова идеальная роль Мхитаряна на поле? Атакующий полузащитник. Сперва он играл у меня «восьмерку», но затем я поставил его на позицию под нападающим и Генрих забил 25 голов. Он любит атаковать, ему нужно оперативное пространство. Уверен, он мог бы быть лучшим в Серии А, если бы не травмы», - резюмировал Луческу.

Напомним, под руководством Луческу Генрих Мхитарян в «Шахтере» отыграл три года – с 2010 по 2013. С лета минувшего года армянский хавбек играет в «Роме» на правах аренды из «Арсенала».