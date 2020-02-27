Хавбек Альбасете: «Зозуля – исключительный человек»

Йон Эрисе – о своем партнере по команде

  • 27.02.2020 17:05
  • 1359 просмотров
  • 1 комментарий
Хавбек Альбасете: «Зозуля – исключительный человек»
© ФК Альбасете. Роман Зозуля

Полузащитник «Альбасете» Йон Эрисе поделился своим мнением по поводу партнера по команде, украинского форварда Романа Зозули:

«Зозуля – исключительный человек. Не знаю, ошибся ли он с фотографиями в социальных сетях. Я говорю о его человеческих качествах. Я могу говорить только том, что происходит в раздевалке команды. 

Он любит свою жену и детей, они примерная семья, никогда не ввязываются в проблемы. Так их воспринимаю я, «Альбасете» и наш город».

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Источник — Marca

(4 голоса)

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Комментарии
    alefteev77
    online
      alefteev77, 27.02.2020 17:17
    +9
    Це знають усі в світі крім наших комуністично-православних "сєвєрних братьєв".
    Ссылка
    alefteev77
    online
      alefteev77, 27.02.2020 17:17
    +9
    Це знають усі в світі крім наших комуністично-православних "сєвєрних братьєв".
    Ссылка
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