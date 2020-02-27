Хавбек Альбасете: «Зозуля – исключительный человек»

Полузащитник «Альбасете» Йон Эрисе поделился своим мнением по поводу партнера по команде, украинского форварда Романа Зозули:

«Зозуля – исключительный человек. Не знаю, ошибся ли он с фотографиями в социальных сетях. Я говорю о его человеческих качествах. Я могу говорить только том, что происходит в раздевалке команды.

Он любит свою жену и детей, они примерная семья, никогда не ввязываются в проблемы. Так их воспринимаю я, «Альбасете» и наш город».