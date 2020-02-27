ФОТО. Сборная самых дорогих игроков плей-офф Лиги Европы

В списке лидирует французский хавбек «Манчестер Юнайтед» Поль Погба

  • 27.02.2020 15:31
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ФОТО. Сборная самых дорогих игроков плей-офф Лиги Европы
© Global Look Press. Поль Погба

Составлена символическая сборная самых дорогих игроков из клубов, которые выступают в 1/16 финала Лиги Европы.

Первое место в списке занял 26-летний французский полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба, который оценивается в €100 миллионов. На втором месте расположился 28-летний датский хавбек «Интера» Кристиан Эриксен — €90 миллионов. Третьим стал еще один игрок «Манчестер Юнайтед» — 22-летний английский форвард Маркус Рэшфорд, который оценивается в €80 миллионов.

В символическую сборную не вошел ни один игрок донецкого «Шахтера». Самый дорогой футболист «горняков», 30-летний бразильский левый защитник Исмаили, оценивается в €19 миллионов.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Публикация от INSIDE GLOBAL (@inside_global)

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Источник — Instagram

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