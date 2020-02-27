Фьюри планирует отложить реванш с Уайлдером и хочет драться сразу с Джошуа

Чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри в своем следующем бою хочет драться с Энтони Джошуа, чемпионом мира по версиям IBF, WBO, WBA и IBO. Команда Фьюри даже готова заплатить Деонтею Уайлдеру, чтобы тот согласился отложить третий бой.

Промоутер британского чемпиона Фрэнк Уоррен рассказал о ситуации:

«Я предпочитаю сразу же выйти на Джошуа, но есть пункт о реванше в контракте с Уайлдером. Он должен быть соблюден, если только мы не договоримся, чтобы Уайлдер подождал. Мы готовы заплатить Уайлдеру, чтобы отложить реванш. Но это его выбор. Это было бы выгодное предложение для него.

Я говорил с его менеджером. Деонтей убежден, что может нокаутировать Тайсона. Я в это не верю. Я еще перед их вторым поединком считал, что Фьюри сломит Уайлдера. Если Деонтей будет настаивать на реванше, мы займемся его организацией. Я хочу устроить поединок с Джошуа до конца года. Так мы гарантируем, что Энтони не проиграет кому-то другому».