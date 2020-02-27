ВИДЕО. Как Динамо готовится к поединку с Днепром-1

В среду, 26-го февраля, киевское «Динамо» провело тренировку на клубной базе в Конча-Заспе в рамках подготовки к очередному матчу чемпионата Украины.
Тренировка продолжалась около полутора часов и состояла из разминки, игровых упражнений, отработки командного прессинга и выхода из обороны в атаку.
28-го февраля подопечных Алексея Михайличенко ждет выездной поединок с СК «Днепр-1» в рамках 20-го тура УПЛ. Игра состоится на стадионе «Днепр-Арена» и начнется в 19:00 по киевскому времени.
Источник — ФК Динамо Киев
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