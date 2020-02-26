Евгений ЛЕВЧЕНКО: «Безус сейчас выглядит здорово в Генте»

Бывший игрок сборной Украины Евгений Левченко считает, что Роман Безус может усилить команду Андрея Шевченко:

«Здорово в «Генте» сейчас выглядит Безус. Подобный исполнитель должен быть в каждой команде, на таких игроков нужно полагаться. У Романа есть нестандартное мышление, это видно по его голевым передачам и исполнению штрафных.

Да, у Андрея Шевченко есть определенный костяк. Безус может усилить игру, но если угадать, в каком качестве лучше использовать этого полузащитника, это был бы большой плюс для нашей национальной команды.

Не сомневаюсь я и в одноклубнике Безуса Игоре Пластуне, который, наверное, один из немногих украинских легионеров, кто имеет постоянную игровую практику».