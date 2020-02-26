Виталий БУЯЛЬСКИЙ: «Днепр-1 – укомплектованная команда»

Хавбек «Динамо» - о матче против «Днепра-1»

  • 26.02.2020 20:38
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Виталий БУЯЛЬСКИЙ: «Днепр-1 – укомплектованная команда»
© ФК Динамо Киев. Виталий Буяльский

В пятницу, 28 февраля «Динамо» в 20-м туре УПЛ на выезде сыграет с «Днепром-1».

Полузащитник «Динамо» Виталий Буяльский поделился ожиданиями от матча:

- Игру «Днепра-1» в этом сезоне хвалят, в команде много молодых игроков. Что ты о них знаешь?
– Если не ошибаюсь, у «Днепра-1» не так много молодых футболистов – 3-4, не больше. Вся линия обороны состоит из опытных игроков – например, Полевой, в середине играет опытный Кравченко.

Могу сказать, что это укомплектованная команда, они вышли из первой лиги в элитный дивизион, сохранив большинство игроков. Поэтому футболисты сыграны, встреча должна быть интересной.

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Источник — ФК Динамо Киев

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