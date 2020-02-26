Виталий БУЯЛЬСКИЙ: «Днепр-1 – укомплектованная команда»

В пятницу, 28 февраля «Динамо» в 20-м туре УПЛ на выезде сыграет с «Днепром-1».

Полузащитник «Динамо» Виталий Буяльский поделился ожиданиями от матча:

- Игру «Днепра-1» в этом сезоне хвалят, в команде много молодых игроков. Что ты о них знаешь?

– Если не ошибаюсь, у «Днепра-1» не так много молодых футболистов – 3-4, не больше. Вся линия обороны состоит из опытных игроков – например, Полевой, в середине играет опытный Кравченко.

Могу сказать, что это укомплектованная команда, они вышли из первой лиги в элитный дивизион, сохранив большинство игроков. Поэтому футболисты сыграны, встреча должна быть интересной.