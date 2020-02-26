Динамо дозаявило на сезон 17 игроков

Киевское «Динамо» дозаявило на сезон сразу 17 молодых футболистов.
Киевляне внесли в заявку воспитанников собственной академии, которые сейчас выступают за команду «Динамо» U-17. Все они (кроме Горбача) 2003-го года рождения и имеют украинское гражданство.
Также отметить, что были внесены в заявку и перебравшийся летом из донецкого «Шахтера» полузащитник Дилан Вуанту, а также зимний новичок команды Жозе Рибейро.
Ранее «Динамо» дозаявило еще четверых футболистов 2003-го года рождения: голкипера Дениса Игнатенко, защитника Максима Дячука, полузащитника Назара Волошина и форварда Кирилла Попова.
Голкиперы (2):
Иларион Тугай (2003)
Артем Фастов (2003)
Защитники (5):
Александр Баранюк (2003)
Антон Боль (2003)
Максим Бомащук (2003)
Евгений Опанасенко (2003)
Даниил Пусь (2003)
Полузащитники (7):
Дилан Вуанту (2003)
Жозе Рибейро (2003)
Александр Мищенко (2003)
Даниил Осадец (2003)
Илья Скрипник (2003)
Станислав Урсулов (2003)
Даниил Хрипчук (2003)
Нападающие (3):
Михаил Бакушкин (2003)
Игорь Горбач (2004)
Навин Малыш (2003)
Источник — Динамомания
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