Динамо дозаявило на сезон 17 игроков

Киевское «Динамо» дозаявило на сезон сразу 17 молодых футболистов.

Киевляне внесли в заявку воспитанников собственной академии, которые сейчас выступают за команду «Динамо» U-17. Все они (кроме Горбача) 2003-го года рождения и имеют украинское гражданство.

Также отметить, что были внесены в заявку и перебравшийся летом из донецкого «Шахтера» полузащитник Дилан Вуанту, а также зимний новичок команды Жозе Рибейро.

Ранее «Динамо» дозаявило еще четверых футболистов 2003-го года рождения: голкипера Дениса Игнатенко, защитника Максима Дячука, полузащитника Назара Волошина и форварда Кирилла Попова.

Голкиперы (2):

Иларион Тугай (2003)

Артем Фастов (2003)

Защитники (5):

Александр Баранюк (2003)

Антон Боль (2003)

Максим Бомащук (2003)

Евгений Опанасенко (2003)

Даниил Пусь (2003)

Полузащитники (7):

Дилан Вуанту (2003)

Жозе Рибейро (2003)

Александр Мищенко (2003)

Даниил Осадец (2003)

Илья Скрипник (2003)

Станислав Урсулов (2003)

Даниил Хрипчук (2003)

Нападающие (3):

Михаил Бакушкин (2003)

Игорь Горбач (2004)

Навин Малыш (2003)