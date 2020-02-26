Агент Коноплянки предстанет перед судом в Испании

Агент Фали Рамадани попал под подозрение налоговиков из Испании за уклонение от уплаты налогов и отмывание «грязных» денег.

Рамадани и его партнера Николу Данджанака подозревают в том, что они занимались фиктивной работой на трансферном рынке футболистов из Восточной Европы. В основном речь идет о игроках из Сербии и Румынии, которых Рамадани и Данджанак фиктивно трудоустраивали в кипрских клубах, а оттуда выгодно перепродавали в клубы из топ-5 чемпионатов Европы, в том числе и испанские.

Отмечается, что футболисты лишь номинально числились в кипрских командах, не принимая участие в играх. Такая схема позволяла агентам уходить от уплаты налогов в Испании.

Клубы, которые поучаствовали в преступной цепочке, сами не понимая этого, также известны. Речь идет о мадридском «Реале», «Атлетико», «Сельте», «Севилье», «Альмерии» и хихонском «Спортинге».

Отметим, что агент Фали Рамадани связан с компанией Lian Sports, клиентом которой является украинец Евгений Коноплянка, о чем сообщалось еще в начале минувшего года. Кроме того, информация о сотрудничестве хавбека «Шахтера» с указанным агенством есть на сайте Transfermarkt.de, который является довольно авторитетным источником в этой сфере футбольной деятельности.

Ожидается, что в четверг, 27 февраля, Фали Рамадани и Никола Данджанак предстанут перед судом.