Агент Коноплянки предстанет перед судом в Испании

Футбольного посредника подозревают в уклонении от уплаты налогов

  • 26.02.2020 19:04
  • 3175 просмотров
  • 1 комментарий
Агент Коноплянки предстанет перед судом в Испании
© ФК Шахтер. Евгений Коноплянка

Агент Фали Рамадани попал под подозрение налоговиков из Испании за уклонение от уплаты налогов и отмывание «грязных» денег.

Рамадани и его партнера Николу Данджанака подозревают в том, что они занимались фиктивной работой на трансферном рынке футболистов из Восточной Европы. В основном речь идет о игроках из Сербии и Румынии, которых Рамадани и Данджанак фиктивно трудоустраивали в кипрских клубах, а оттуда выгодно перепродавали в клубы из топ-5 чемпионатов Европы, в том числе и испанские.

Отмечается, что футболисты лишь номинально числились в кипрских командах, не принимая участие в играх. Такая схема позволяла агентам уходить от уплаты налогов в Испании.

Клубы, которые поучаствовали в преступной цепочке, сами не понимая этого, также известны. Речь идет о мадридском «Реале», «Атлетико», «Сельте», «Севилье», «Альмерии» и хихонском «Спортинге».

Отметим, что агент Фали Рамадани связан с компанией Lian Sports, клиентом которой является украинец Евгений Коноплянка, о чем сообщалось еще в начале минувшего года. Кроме того, информация о сотрудничестве хавбека «Шахтера» с указанным агенством есть на сайте Transfermarkt.de, который является довольно авторитетным источником в этой сфере футбольной деятельности.

Ожидается, что в четверг, 27 февраля, Фали Рамадани и Никола Данджанак предстанут перед судом.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — ESPN

(4 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Загрузка...
Комментарии
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
© 2003-2020 Sport.ua
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности