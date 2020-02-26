ФОТО. Игроки Лудогорца прилетели в Италию в масках из-за коронавируса

Делегация болгарского «Лудогорца» прибыла в Италию в защитных масках из-за коронавируса.

В ответном матче 1/16 финала Лиги Европы «Лудогорец» встретится с миланским «Интером». Поединок состоится в Милане в четверг, 27-го февраля, в 22:00 по киевскому времени.

Из-за угрозы распространения вируса поединок «Интер» — «Лудогорец» пройдет без зрителей. В первом матче «Интер» обыграл «Лудогорец» на выезде со счетом 2:0.

Ранее из-за угрозы распространения коронавируса были отменены несколько поединков чемпионата Италии.