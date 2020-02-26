Андрей ДЕМЧЕНКО: «Понимаем, что все игроки устали»

Наставник «Металлиста 1925» прокомментировал итоги учебно-тренировочного сбора харьковской команды

  • 26.02.2020 18:19
  • 365 просмотров
  • 1 комментарий
Андрей ДЕМЧЕНКО: «Понимаем, что все игроки устали»
© ФК Металлист 1925

Главный тренер «Металлиста 1925» Андрей Демченко подвел итоги учебно-тренировочного сбора харьковской команды.

«Доволен ли я учебно-тренировочным сбором? Да, мы все, что планировали, выполнили. Единственное, конец сборов — чемоданное настроение. Мы понимаем, что все игроки уже устали, ведь они работали в режиме двухразовых тренировок. Были большие нагрузки, видно, что им нужно немного отдохнуть. Вчера еще дали им беговую работу. Сегодня было заметно, что им не хватает свежести и эмоциональной агрессивности», — отметил Демченко.

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Источник — ФК Металлист 1925

(1 голос)

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Комментарии
    kvv1404
      kvv1404, 26.02.2020 18:55
    0
    Талановитий був футболіст але на жаль так і не розкрився повністю!
    Ссылка
    kvv1404
    online
      kvv1404, 26.02.2020 18:55
    0
    Талановитий був футболіст але на жаль так і не розкрився повністю!
    Ссылка
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