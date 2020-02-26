Андрей ДЕМЧЕНКО: «Понимаем, что все игроки устали»

Главный тренер «Металлиста 1925» Андрей Демченко подвел итоги учебно-тренировочного сбора харьковской команды.

«Доволен ли я учебно-тренировочным сбором? Да, мы все, что планировали, выполнили. Единственное, конец сборов — чемоданное настроение. Мы понимаем, что все игроки уже устали, ведь они работали в режиме двухразовых тренировок. Были большие нагрузки, видно, что им нужно немного отдохнуть. Вчера еще дали им беговую работу. Сегодня было заметно, что им не хватает свежести и эмоциональной агрессивности», — отметил Демченко.