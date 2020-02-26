ФТУ предложила Японии провести матч Кубка Федерации в Украине

Федерация тенниса Украины известила о том, что отправила японской стороне предложение провести матч плей-офф Кубка Федерации в Украине.
По итогам жеребьевки хозяевами противостояния стали японцы, однако из-за вспышки коронавируса ФТУ отправила предложение перенести матчи в Украину.
Ответа пока нет.
Такое предложение было выдвинуто после того, как матч Кубка Дэвиса Япония - Эквадор закрыли для зрителей из-за распространения болезни.
Поединки Япония - Украина должны состояться 17-18 апреля.
Источник — Федерация тенниса Украины
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