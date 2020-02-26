ФТУ предложила Японии провести матч Кубка Федерации в Украине

Матч может пройти в Украине

  • 26.02.2020 18:08
  • 773 просмотра
  • 2 комментария
ФТУ предложила Японии провести матч Кубка Федерации в Украине
© facebook.com/UkrainianTennisFederation

Федерация тенниса Украины известила о том, что отправила японской стороне предложение провести матч плей-офф Кубка Федерации в Украине.

По итогам жеребьевки хозяевами противостояния стали японцы, однако из-за вспышки коронавируса ФТУ отправила предложение перенести матчи в Украину.

Ответа пока нет.

Такое предложение было выдвинуто после того, как матч Кубка Дэвиса Япония - Эквадор закрыли для зрителей из-за распространения болезни.

Поединки Япония - Украина должны состояться 17-18 апреля.

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Источник — Федерация тенниса Украины

(1 голос)

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Комментарии
    euro2012_za_2012euro
    online
      euro2012_za_2012euro, 26.02.2020 18:25
    0
    oleg_, 26.02.2020 18:12
    Правильно!!!
    Да-да и построить корт в Новых Санжарах!
    Ссылка
    oleg_
      oleg_, 26.02.2020 18:12
    +1
    Правильно!!!
    Ссылка
    oleg_
      oleg_, 26.02.2020 18:12
    +1
    Правильно!!!
    Ссылка
    euro2012_za_2012euro
    online
      euro2012_za_2012euro, 26.02.2020 18:25
    0
    oleg_, 26.02.2020 18:12
    Правильно!!!
    Да-да и построить корт в Новых Санжарах!
    Ссылка
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