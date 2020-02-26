Волынь сыграет с Шерифом

«Волынь» продолжает подготовку ко второй части сезона на сборе в турецком Белеке. К графику спаррингов «крестоносцев» в Турции добавился еще один матч. 28-го февраля подопечные Андрея Тлумака сыграют против бессменного чемпиона Молдовы последних лет — тираспольского «Шерифа». Матч начнется в 17:00 по киевскому времени.
Во вторник, 25-го февраля, «Волынь» уступила в первом контрольном матче на турецком сборе соперникам из датского клуба «Орхус Фремед» (0:2). После «Шерифа» украинская команда сыграет против минского «Динамо», «Славии» из Мозыря, «Руха» и еще одного соперника.
Источник — ФК Волынь
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