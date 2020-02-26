Форвард Реала Родриго не сыграет с Барселоной

19-летний бразильский форвард «Реала» Родриго не примет участие в поединке чемпионата Испании с «Барселоной», который состоится 1-го марта.

Ранее Родриго получил удаление в поединке за «Реал Кастилью» в третьем по силе испанском дивизионе. В матче против команды –«Сан-Себастьян-де-лос-Рейес» (2:0) бразилец нагло отпраздновал свой гол перед вратарем соперника, за что получил вторую желтую карточку.

«Реал» подал апелляцию на удаление Родриго, но она не была удовлетворена.

В текущем сезоне Родриго провел за первую команду «Реала» 18 матчей во всех турнирах, где забил 7 мячей и отдал 2 результативные передачи.