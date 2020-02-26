Бавария продлит контракт с Дейвисом

Новое соглашение футболиста с мюнхенским клубом будет рассчитано до 2025-го года

  • 26.02.2020 17:23
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Бавария продлит контракт с Дейвисом
© ФК Бавария Мюнхен. Альфонсо Дейвис

Мюнхенская «Бавария» намерена в ближайшее время продлить контракт с 19-летним канадским левым защитником Альфонсо Дейвисом.

Текущее соглашение Дейвиса с «Баварией» рассчитано до лета 2023-го года, но немецкий клуб намерен продлить его еще на два года.

Дейвис защищает цвета «Баварии» с января 2019-го года после перехода из «Ванкувера» за €10 миллионов. В текущем сезоне футболист провел за мюнхенский клуб 29 матчей во всех турнирах, где забил один гол и отдал восемь результативных передач.

Ориентировочная стоимость игрока составляет €40 миллионов. В активе Альфонсо 17 матчей за сборную Канады, где он забил 5 мячей.

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