Бавария продлит контракт с Дейвисом

Мюнхенская «Бавария» намерена в ближайшее время продлить контракт с 19-летним канадским левым защитником Альфонсо Дейвисом.

Текущее соглашение Дейвиса с «Баварией» рассчитано до лета 2023-го года, но немецкий клуб намерен продлить его еще на два года.

Дейвис защищает цвета «Баварии» с января 2019-го года после перехода из «Ванкувера» за €10 миллионов. В текущем сезоне футболист провел за мюнхенский клуб 29 матчей во всех турнирах, где забил один гол и отдал восемь результативных передач.

Ориентировочная стоимость игрока составляет €40 миллионов. В активе Альфонсо 17 матчей за сборную Канады, где он забил 5 мячей.