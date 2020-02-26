Евгений ЛЕВЧЕНКО: «В сборной Украины проблемы у всей атакующей линии»

Многие игроки не имеют стабильной игровой практики в своих клубах, считает специалист

  • 26.02.2020 17:05
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Евгений ЛЕВЧЕНКО: «В сборной Украины проблемы у всей атакующей линии»
© Facebook. Евгений Левченко

42-летний бывший полузащитник сборной Украины Евгений Левченко считает, что у «сине-желтых» есть проблема в атакующей линии в свете травмы Романа Яремчука и дисквалификации Артема Беседина.

— В сборной снова актуальна проблема нападающих?
— Я бы сказал, что всей атакующей линии. Зинченко, Малиновский, Коноплянка играют не так много, как того хотелось бы. Ярмоленко и Яремчук травмированы. Эти все исполнители задают темп всей команде. Остается только верить, что ситуация как можно быстрее исправится, и сборная Украины к Евро-2020 подойдет во всеоружии.

— Беседин как футболист уже официально не попадет на чемпионат Европы.
— Артем, в принципе и не был основным форвардом сборной, но когда было нужно, он хорошо помогал. Год без футбола, для футболиста это — вечность. После такой дисквалификации набрать свои былые кондиции непросто.

— Яремчук успеет выйти на свой максимум к началу чемпионата Европы?
— В отличие от Беседина, здесь ситуация немного другая. У Яремчука простой всего 2-3 месяца. И тем более что перед травмой форма Романа была чуть ли не идеальной. Я надеюсь на его молодой организм, на его характер и на то, что форвард «сине-желтой» дружины быстро сможет набрать свой максимум.

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Источник — zbirna.com

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