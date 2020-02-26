Юрий БЕРЕЗА: «Коноплянка и Зозуля - друзья, но Днепр-1 - небогатый клуб»

Президент «Днепра-1» Юрий Береза на вопрос о том, почему клуб решил пригласить в команду легионеров (Ди Франко, Тейлор), ответил, что некоторые украинцы стоят намного дороже.

В частности, Евгений Коноплянка и Роман Зозуля, которых связывали с возвращением в Днепр.

«Новички позволят конкурировать и подтянуть наши провальные позиции. Кстати, иногда иностранцы дешевле украинцев. Вам говорить о Коноплянке или Зозуле? Это мои друзья, но мы достаточно небогатый клуб. Наша цель - еврокубки».

«У меня есть мечта - гимн Лиги чемпионов в Днепре. Этого никто не снимал», - сказал Береза во время представления новичков.