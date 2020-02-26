Виллиан может покинуть Челси, несмотря на предложение нового контракта

31-летний бразильский вингер «Челси» Виллиан заявил, что может покинуть лондонский клуб будущим летом.
Действующий контракт Виллиана с «аристократами» рассчитан до конца июня. «Челси» готов предложить игроку новое двухлетнее соглашение, но бразилец может уйти из клуба в качестве свободного агента, если оно его не устроит.
Виллиан защищает цвета «Челси» с лета 2013-го года после перехода из «Анжи» за €35,5 миллионов.
В текущем сезоне бразилец провел за «синих» 34 матча во всех турнирах, где забил 5 мячей и отдал 5 результативных передач. С 2007-го по 2013-й годы игрок защищал цвета донецкого «Шахтера».
Источник — Goal.com
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