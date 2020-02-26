Виллиан может покинуть Челси, несмотря на предложение нового контракта

Бразильский вингер не исключает своего ухода из лондонского клуба будущим летом

  • 26.02.2020 15:41
  • 283 просмотра
  • 1 комментарий
Виллиан может покинуть Челси, несмотря на предложение нового контракта
© ФК Челси. Виллиан (справа)

31-летний бразильский вингер «Челси» Виллиан заявил, что может покинуть лондонский клуб будущим летом.

Действующий контракт Виллиана с «аристократами» рассчитан до конца июня. «Челси» готов предложить игроку новое двухлетнее соглашение, но бразилец может уйти из клуба в качестве свободного агента, если оно его не устроит.

Виллиан защищает цвета «Челси» с лета 2013-го года после перехода из «Анжи» за €35,5 миллионов.

В текущем сезоне бразилец провел за «синих» 34 матча во всех турнирах, где забил 5 мячей и отдал 5 результативных передач. С 2007-го по 2013-й годы игрок защищал цвета донецкого «Шахтера».

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Источник — Goal.com

(2 голоса)

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Комментарии
    NachoBarbero
    NachoBarbero, 26.02.2020 15:55
    0
    Давай бесплатно в Юве, там твой старый друган Дуглас Коста да и заплаты насыпят больше чем в Челси ;)
    Ссылка
    NachoBarbero
    NachoBarbero, 26.02.2020 15:55
    0
    Давай бесплатно в Юве, там твой старый друган Дуглас Коста да и заплаты насыпят больше чем в Челси ;)
    Ссылка
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