Алексей ХОБЛЕНКО: «С Динамо ждем положительного результата»

Форвард СК «Днепр-1» Алексей Хобленко поделился ожиданиями от матча 20-го тура УПЛ против киевского «Динамо».

- Ты пропустил первую игру команды в новом году через старую дисквалификацию. Теперь уже полностью готов помочь новому клубу?

- Да, жду своего дебюта в новой команде. Полностью готов к игре. Сейчас полон сил, так что все хорошо.

- На сборах ты пропустил несколько дней из-за болезни. Как себя сейчас чувствуешь?

- Сейчас чувствую себя абсолютно нормально, поэтому готов к игре на все сто процентов.

- Какие ожидания от игры с «Динамо»?

- Ожидаем положительного результата, даже в игре с таким соперником, как «Динамо».

- Как оцените сейчас силу СК «Днепр-1»?

- У нас хорошая команда, все еще впереди. Для нас вторая часть чемпионата только начинается, так что все покажет время.

Поединок 20-го тура чемпионата Украина «Днепр-1» — «Динамо» состоится в пятницу, 28-го февраля, в 19:00 по киевскому времени.