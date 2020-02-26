Алексей ХОБЛЕНКО: «С Динамо ждем положительного результата»

Футболист «Днепра-1» готов к поединку с киевским клубом

  • 26.02.2020 15:29
  • 338 просмотров
  • 0 комментариев
Алексей ХОБЛЕНКО: «С Динамо ждем положительного результата»
© СК Днепр-1. Алексей Хобленко

Форвард СК «Днепр-1» Алексей Хобленко поделился ожиданиями от матча 20-го тура УПЛ против киевского «Динамо».

- Ты пропустил первую игру команды в новом году через старую дисквалификацию. Теперь уже полностью готов помочь новому клубу?
- Да, жду своего дебюта в новой команде. Полностью готов к игре. Сейчас полон сил, так что все хорошо.

- На сборах ты пропустил несколько дней из-за болезни. Как себя сейчас чувствуешь?
- Сейчас чувствую себя абсолютно нормально, поэтому готов к игре на все сто процентов.

- Какие ожидания от игры с «Динамо»?
- Ожидаем положительного результата, даже в игре с таким соперником, как «Динамо».

- Как оцените сейчас силу СК «Днепр-1»?
- У нас хорошая команда, все еще впереди. Для нас вторая часть чемпионата только начинается, так что все покажет время.

Поединок 20-го тура чемпионата Украина «Днепр-1» — «Динамо» состоится в пятницу, 28-го февраля, в 19:00 по киевскому времени.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — СК Днепр-1

(2 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Загрузка...
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
© 2003-2020 Sport.ua
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности