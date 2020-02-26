Комитет арбитров УАФ заменил одного судью матча Днепр-1 — Динамо

Комитет арбитров УАФ заменил одного арбитра из бригады, назначенной на матч 20-го тура УПЛ «Днепр-1» — «Динамо».

Николай Балакин, назначенный во втором поединке «бело-синих» подряд рефери ВАА (VAR), заменен на Евгения Арановского.

В официальном сообщении КА УАФ говорится, что «в связи с незначительным ухудшением состояния здоровья арбитра Балакина, комитет арбитров УАФ принял решение заменить его».

Матч «Днепр-1» — «Динамо» состоится в пятницу, 28-го февраля, в 19:00 по киевскому времени.