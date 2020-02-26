Комитет арбитров УАФ заменил одного судью матча Днепр-1 — Динамо

Место заболевшего Николая Балакина займет Евгений Арановский

  • 26.02.2020 14:58
  • 1147 просмотров
  • 4 комментария
Комитет арбитров УАФ заменил одного судью матча Днепр-1 — Динамо
© ФК Динамо Киев. Николай Балакин

Комитет арбитров УАФ заменил одного арбитра из бригады, назначенной на матч 20-го тура УПЛ «Днепр-1» — «Динамо».

Николай Балакин, назначенный во втором поединке «бело-синих» подряд рефери ВАА (VAR), заменен на Евгения Арановского.

В официальном сообщении КА УАФ говорится, что «в связи с незначительным ухудшением состояния здоровья арбитра Балакина, комитет арбитров УАФ принял решение заменить его».

Матч «Днепр-1» — «Динамо» состоится в пятницу, 28-го февраля, в 19:00 по киевскому времени.

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Источник — ФК Динамо Киев

(2 голоса)

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Комментарии
    icebeer
    online
      icebeer, 26.02.2020 15:55
    0
    А родной Арановский для Динамо Кипр почти родственник.
    Ссылка
    icebeer
    online
      icebeer, 26.02.2020 15:55
    0
    Trasher311987, 26.02.2020 15:02
    Просто Балалайкин боится что просто с Днепра не уедет)))
    Кого там бояться? Ручных петушков с десяток типа фаны днепр минус 1 ?
    Ссылка
    Forever_young_13
    online
    Forever_young_13, 26.02.2020 15:25
    0
    Балакин - красавец! Получил шубу от Грызунка и тихонько слился.
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 26.02.2020 15:02
    -3
    Просто Балалайкин боится что просто с Днепра не уедет)))
    Ссылка
    icebeer
    online
      icebeer, 26.02.2020 15:55
    0
    А родной Арановский для Динамо Кипр почти родственник.
    Ссылка
    icebeer
    online
      icebeer, 26.02.2020 15:55
    0
    Trasher311987, 26.02.2020 15:02
    Просто Балалайкин боится что просто с Днепра не уедет)))
    Кого там бояться? Ручных петушков с десяток типа фаны днепр минус 1 ?
    Ссылка
    Forever_young_13
    online
    Forever_young_13, 26.02.2020 15:25
    0
    Балакин - красавец! Получил шубу от Грызунка и тихонько слился.
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