Комитет арбитров УАФ заменил одного судью матча Днепр-1 — Динамо

Комитет арбитров УАФ заменил одного арбитра из бригады, назначенной на матч 20-го тура УПЛ «Днепр-1» — «Динамо».
Николай Балакин, назначенный во втором поединке «бело-синих» подряд рефери ВАА (VAR), заменен на Евгения Арановского.
В официальном сообщении КА УАФ говорится, что «в связи с незначительным ухудшением состояния здоровья арбитра Балакина, комитет арбитров УАФ принял решение заменить его».
Матч «Днепр-1» — «Динамо» состоится в пятницу, 28-го февраля, в 19:00 по киевскому времени.
Источник — ФК Динамо Киев
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.