Днепр-1 имеет задачу завершить сезон в зоне еврокубков

Президент «Днепра-1» Юрий Береза считает, что команда по итогам первого сезона в УПЛ должна финишировать в зоне еврокубков, пусть правила УЕФА, скорее всего, не позволят клубу заявиться на Лигу Европы.

На момент старта сезона, в котором команда выходит в еврокубки, ей уже должно быть 3 года. «Днепр-1» под этот критерий не подходит.

«Никто не снимает с команды задачу попасть в зону еврокубков. Другое дело, имеем ли мы сейчас право играть там, но у команды есть задача попасть по итогам сезона в зону еврокубков».

«Это для меня четко понятно», - сказал Береза.

Сейчас команда занимает 8-е место в 4-х очках от топ-6.