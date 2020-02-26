Днепр-1 имеет задачу завершить сезон в зоне еврокубков

Но в клубе не знают, сможет ли команда в них участвовать

  • 26.02.2020 14:49
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Днепр-1 имеет задачу завершить сезон в зоне еврокубков
© scdnipro1.com.ua

Президент «Днепра-1» Юрий Береза считает, что команда по итогам первого сезона в УПЛ должна финишировать в зоне еврокубков, пусть правила УЕФА, скорее всего, не позволят клубу заявиться на Лигу Европы.

На момент старта сезона, в котором команда выходит в еврокубки, ей уже должно быть 3 года. «Днепр-1» под этот критерий не подходит.

«Никто не снимает с команды задачу попасть в зону еврокубков. Другое дело, имеем ли мы сейчас право играть там, но у команды есть задача попасть по итогам сезона в зону еврокубков».

«Это для меня четко понятно», - сказал Береза.

Сейчас команда занимает 8-е место в 4-х очках от топ-6.

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Источник — СК Днепр-1

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