Маттейс ДЕ ЛИГТ: «Каждый клуб мечтает выиграть Лигу чемпионов»

20-летний нидерландский защитник «Ювентуса» Маттейс де Лигт поделился мнением о возможной победе своей команды в Лиге чемпионов.

«Думаю, важно верить в успех. Каждый клуб мечтает выиграть Лигу чемпионов, и именно поэтому в ней так много команд, демонстрирующих футбол высочайшего класса. Мы делаем все что в наших силах. У нас хорошая команда с сильными футболистами, и это надо всем продемонстрировать», — считает Де Лигт.

В 1/8 финала Лиги чемпионов «Ювентус» встретится с французским «Лионом». Первый матч «Лион» — «Ювентус» состоится в среду, 26-го февраля, в 22:00 по киевскому времени.