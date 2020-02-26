Стали известны шансы на отмену Олимпиады и Евро из-за коронавируса

Риск остаться без главных спортивных событий растет с каждым днем

  • 26.02.2020 13:53
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Стали известны шансы на отмену Олимпиады и Евро из-за коронавируса

Уже несколько недель люди во всем мире следят за новостями, связанными с коронавирусом. Какое-то время казалось, что вспышка заболевания не выйдет за пределами Азии, но вот вирус уже добрался до Европы и даже вносит свои коррективы в проведение футбольных матчей.

УЕФА принял решение, что без зрителей должна состояться игра Лиги Европы «Интер» - «Лудогорец». Также с пустыми трибунами пока что будут проходить все матчи Серии А. Из-за этого уже начались скандалы. «Ювентус» успел продать на матч с «Интером» билетов более чем на три миллиона евро и теперь не хочет возвращать деньги болельщикам.

Тем временем компания FavBet предложила болельщикам сделать свои ставки на то, чем может обернуться ситуация с коронавирусом. Судя по котировкам, перенос Олимпиады (кэф 8) и Евро (кэф 5) вполне реален. Все же Игры пройдут в Японии, а чемпионат Европы в 12 странах.

Хотя, пока что и выглядит маловероятным, что кто-то решится менять график таких крупных спортивных событий. Другое дело финалы Лиги чемпионов и Лиги Европы – коэффициент на то, что эти матчи не состоятся в намеченный срок, составляет 5. Все же это лишь два матча, которые вполне могут сыграть в другую дату.

 

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Источник — Sport.ua

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