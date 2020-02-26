Илья Марченко – Марко Трунгеллити. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В среду, 26 февраля, украинский теннисист Илья Марченко (№211 ATP) сыграет во втором круге челленджера во французском городе По.
Соперником украинца станет 11-й сеяный Марко Трунгеллити из Италии (№197 ATP).
Начало матча в 13:50 по Киеву.
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Источник — Sport.ua
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