Матчи Днепр-1 – Динамо в УПЛ и чемпионате U-21 рассудят женщины

Матчи «Днепр-1» – «Динамо» в украинской Премьер-лиге и чемпионате Украины U-21 рассудят женщины.
На поединке 20-го тура украинской Премьер-лиги будет работать Екатерина Монзуль. Матч состоится в пятницу, 28 февраля, и начнется в 19:00.
Встречу первенства среди молодежных команд рассудит Анастасия Романюк. Матч состоится в четверг, 27 февраля, на учебно-тренировочной базе «Днепр». Начало - в 13:00.
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Источник — Sport.ua
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