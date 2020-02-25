Катарина Завацкая – Чжу Линь. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В ночь со вторника на среду украинка Катарина Завацкая (№106 WTA) начнет свой путь на турнире международной серии в Акапулько (Мексика).
Завацкая в стартовом матче сразится с шестой сеяной китаянкой Чжу Линь (№77 WTA).
Поединок будет сыгран первым запуском на корте №3. Начало матча в 00:00 по Киеву.
Ранее девушки не встречались.
В следующем раунде победительница матча сразится против британки Кэти Бултер или Ясмине Паолини из Италии.
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Источник — Sport.ua
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