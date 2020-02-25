Катарина Завацкая – Чжу Линь. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В ночь со вторника на среду украинка Катарина Завацкая (№106 WTA) начнет свой путь на турнире международной серии в Акапулько (Мексика).

Завацкая в стартовом матче сразится с шестой сеяной китаянкой Чжу Линь (№77 WTA).

Поединок будет сыгран первым запуском на корте №3. Начало матча в 00:00 по Киеву.

Ранее девушки не встречались.

В следующем раунде победительница матча сразится против британки Кэти Бултер или Ясмине Паолини из Италии.

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