Серхио РАМОС: «Не время себя жалеть»

Футболист «Реала» поделился ожиданиями от встречи с «Манчестер Сити» в 1/8 финала Лиги чемпионов

  • 25.02.2020 18:09
  • 206 просмотров
  • 0 комментариев
Серхио РАМОС: «Не время себя жалеть»
© ФК Реал Мадрид. Серхио Рамос

33-летний защитник мадридского «Реала» Серхио Рамос поделился ожиданиями от поединка с «Манчестер Сити» в 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Лига чемпионов — особенный турнир для нас. Едва начинается гимн, мы сами и все болельщики «Реала» заряжаются дополнительной мотивацией. Не случайно у нас такая история выступлений в Лиге чемпионов.

В футболе главное — результат. Команда не изменилась, но мы проиграли матч [с «Леванте»], в котором играли хорошо. Теперь настал момент истины в Лиге чемпионов, потом нас ждет «эль класико». Идеальный момент, чтобы заявить о своих намерениях. Не время жалеть себя.

Нет такого, что мы не создаем моменты. Против «Леванте» не хватило только гола. Но нет смысла обсуждать, что мы не забили, впереди еще долгий путь. Команда многое делает правильно. Гвардиола - фантастический тренер, но в Лиге чемпионов мы мотивированы вне зависимости от соперника», — считает Рамос.

Матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Реал» — «Манчестер Сити» состоится в среду, 26-го февраля, в 22:00 по киевскому времени.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — УЕФА

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Загрузка...
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
© 2003-2020 Sport.ua
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности