Мусса ДЕМБЕЛЕ: «Мы не боимся Ювентуса и Роналду»

Нападающий «Лиона» готов дать бой итальянскому клубу в Лиге чемпионов

  • 25.02.2020 17:48
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Мусса ДЕМБЕЛЕ: «Мы не боимся Ювентуса и Роналду»
© ФК Лион. Мусса Дембеле

Форвард «Лиона» Мусса Дембеле поделился ожиданиями от противостояния с «Ювентусом» в 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Очевидно, что в этом сезоне у нас не всегда все проходит идеально. Но Лига чемпионов - особенный турнир, тут все иначе. Мы собраны, мотивированы и уверены в себе.

Опасаемся ли мы «Ювентуса» и Роналду? Страха у нас нет. мы знаем свои сильные стороны. Проведем ли мы великолепный матч, зависит от нас. Я - форвард, и моя задача забивать. Никакого особого давления я не чувствую. Намерен сыграть в обычном ключе и максимально помочь команде», — отметил Дембеле.

Поединок «Лион» — «Ювентус» состоится в среду, 26-го февраля, в 22:00 по киевскому времени.

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Источник — УЕФА

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