Руди ГАРСИЯ: «Ювентус настолько силен, что смена тренера на него не влияет»

Главный тренер «Лиона» Руди Гарсия поделился ожиданиями от первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов против «Ювентуса».

«Ювентус» сыграет точно так, как под началом Сарри играли «Наполи» и «Эмполи». Это тонкий тактик, тут сомнений быть не может. В то же время «Ювентус» настолько силен, что на его игру смена тренера не очень то и влияет.

На прошлой недели все мы были уверены, что победят «Ливерпуль» и «ПСЖ»... Теперь наш черед воспользоваться своим шансом и показать свой лучший футбол. Нам просто необходимо это сделать в первом матче с «Юве».

Если будем только обороняться, не выиграем. Чтобы победить, нам нужна помощь болельщиков. Они придадут нам энергии и помогут сыграть на все сто», — считает Гарсия.

Поединок «Лион» — «Ювентус» состоится в среду, 26-го февраля, в 22:00 по киевскому времени.