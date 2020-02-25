ВИДЕО. Запутался с мячом! Самый курьезный автогол сезона забит в Парагвае

Вратарь клуба «Хенераль Диас» Густаво Сердан забил курьезный гол в свои ворота в матче 6-го тура чемпионата Парагвая против команды «Гуаренья» (1:1).

Получив пас от партнера, голкипер решил попробовать обыграть соперника, но запутался и упал. Мяч от его пятки предательски закатился в ворота.

Смотрите видео курьезного автогола.