ВИДЕО. Запутался с мячом! Самый курьезный автогол сезона забит в Парагвае

Вратарь клуба «Хенераль Диас» Густаво Сердан забил курьезный гол в свои ворота в матче 6-го тура чемпионата Парагвая против команды «Гуаренья» (1:1).
Получив пас от партнера, голкипер решил попробовать обыграть соперника, но запутался и упал. Мяч от его пятки предательски закатился в ворота.
Смотрите видео курьезного автогола.
SE TROPEZÓ— Tigo Sports (@TigoSportsPY) February 24, 2020
El portero de #GralDíaz, Gustavo Serdán, fue protagonista clave en el gol rival debido a un error cometido ante la presión de Santiago Salcedo. Fijate. pic.twitter.com/Vse4XhDRV5
Источник — Twitter
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