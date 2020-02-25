Геннадий ОРБУ: «VAR должен быть на всех матчах УПЛ»

Специалист поделился мнением о работе системы в Украине

  • 25.02.2020 17:14
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Геннадий ОРБУ: «VAR должен быть на всех матчах УПЛ»
© ФК Шахтер Донецк. Геннадий Орбу

Бывший футболист «Шахтера» и сборной Украины Геннадий Орбу поделился мнением о работе VAR в матчах 19-го тура УПЛ.

«Я считаю, что VAR должен быть на всех матчах УПЛ, и на сто процентов согласен с Алексеем Михайличенко. Когда «Александрия» играла против «Колоса», защитник «Колоса» сыграл очень грубо. Если бы видеоассистент арбитра работал на этом матче, то, думаю, что гости остались бы в меньшинстве. Это несправедливо, когда у одних забирают три очка, а другим благодаря VAR присуждают три очка. Поэтому систему видеоассистента нужно использовать во всех матчах. Если вы не можете обеспечить финансово или еще как-то, то это — несправедливо», — считает Орбу.

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Источник — Футбол 24

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